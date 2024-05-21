В Подмосковье переработали более ста миллионов кубометров отходов

С 2021 года в Подмосковье переработали 117 миллионов кубометров стройотходов

В Подмосковье с 2021 года переработали 117 миллионов кубометров строительных отходов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природопользования региона со ссылкой на заявление главы ведомства Тихона Фирсова.

По его словам, Подмосковье столкнулось с необходимостью активной переработки бетона, пластика и древесины из-за развернувшегося жилищного строительства в московской агломерации. В настоящее время в области работают 89 предприятий по переработке строительных отходов.

Из переработанного щебня получают декоративный материал и бетонные блоки, также его используют при заливке фундаментов, дренажей и в обустройстве дорог. Из древесных отходов получают древесно-стружечные плиты (ДСП) и древесноволокнистые плиты (ДВП), а также топливные брикеты и арболитовые блоки. Пластик использует при изготовлении пенополиэтилена, урн, лавочек, заборов, клумб и столбов освещения для парков.

К 2030 году планируется увеличить показатели по переработке и утилизации вторичных материалов. В настоящее время утилизируется около 66 процентов от общего объема стройотходов, из них перерабатывается 20 процентов. Планируется увеличение показателей до 85 и 40 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге к 2030 году планируют поднять уровень переработки отходов до 100 процентов. По словам губернатора Александра Беглова, в 2021 году уровень переработки составлял 29,6 процента, в 2023-м — 56,9 процента.