Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:07, 21 мая 2024Путешествия

Попавший под российский самолет сотрудник авиакомпании лишился ноги

Mash: попавший под самолет сотрудник «Уральских авиалиний» лишился ноги

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудник российской авиакомпании «Уральские авиалинии», попавший под самолет в екатеринбургском аэропорту Кольцово, лишился одной ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Уточняется, что вторую ногу пострадавшего врачи все еще пытаются спасти.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло, когда техник аэропорта осматривал шасси самолета перед вылетом. Пока он продолжал проверять состояние воздушного судна, пилот рейса ЕкатеринбургБишкек не дождался разрешающего сигнала и начал движение, в результате чего мужчина оказался под колесами лайнера, но выжил. Всю команду самолета отстранили от работы. Ведется внутренняя проверка.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Кремль прокомментировал обстрелы спальных районов в приграничье

      В Израиле побили мировой рекорд по продолжительности серии пенальти

      Песков ответил на вопрос об участии Путина в церемонии похорон Раиси

      Стас Михайлов объяснил сокращение количества гастролей

      Песков назвал любопытной реакцию США на решение МУС по аресту Нетаньяху

      Жилые дома и машины попали под удар дронов ВСУ в российском регионе

      Ударивший ножом байкера из-за спора о парковке в Москве остался под стражей

      Украина не выразила соболезнований из-за падения вертолета с президентом Ирана

      Судившегося с ветераном СВО депутата сняли с поста главы комитета Госдумы

      Россиянин удушил 78-летнюю жену из-за бытовой ссоры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше