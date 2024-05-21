Попавший под российский самолет сотрудник авиакомпании лишился ноги

Mash: попавший под самолет сотрудник «Уральских авиалиний» лишился ноги

Сотрудник российской авиакомпании «Уральские авиалинии», попавший под самолет в екатеринбургском аэропорту Кольцово, лишился одной ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Уточняется, что вторую ногу пострадавшего врачи все еще пытаются спасти.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло, когда техник аэропорта осматривал шасси самолета перед вылетом. Пока он продолжал проверять состояние воздушного судна, пилот рейса Екатеринбург — Бишкек не дождался разрешающего сигнала и начал движение, в результате чего мужчина оказался под колесами лайнера, но выжил. Всю команду самолета отстранили от работы. Ведется внутренняя проверка.