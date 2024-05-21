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09:50, 21 мая 2024Бывший СССР

После вступления в силу закона о мобилизации Киев опустел

Журналистка Ковальчук: Киев опустел после вступления в силу закона о мобилизации

Фото: Vadim Ghirda / AP

После вступления в силу нового закона о мобилизации улицы Киева опустели. Об этом украинская журналистка Анна Ковальчук сообщает на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По ее словам, в понедельник машин на дорогах было меньше, чем в воскресенье, а все разговоры «начинаются и заканчиваются с одной темы». «Город настолько пустой, что если бы сравнение чего-либо с мартом 2022-го не было таким кощунственным, то я бы провела параллель», — отметила она.

Ковальчук заявила, что часть военнообязанных мужчин была вынуждена уйти в тень. «Кто-то снял квартиру рядом с работой, чтобы не ездить по улицам. Кто-то (особенно актуально для маленьких городов, где все друг друга знают) напрямую поговорили с военкомом: "Что пацанам надо? Корч, соляра? Меняю на пять незаменимых специалистов"», — рассказала журналистка.

Она также добавила, что, по словам ее собеседников из сферы бизнеса, Министерство обороны Украины «перестало даже регистрировать входящие письма с заявкой на бронирование».

Ранее сообщалось, что на Украине потребовали отправить на фронт президента республики Владимира Зеленского. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте главы государства.

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