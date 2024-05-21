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19:19, 21 мая 2024Мир

Премьер Польши обвинил Россию в кризисе на польско-белорусской границе

Премьер Польши Туск: за миграционным кризисом на границе с Белоруссией стоит РФ

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

За миграционным кризисом на границе Польши с Белоруссией стоит Россия. В этом Москву обвинил польский премьер-министр Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«Давление на восточной границе Польши — это не спонтанная миграция людей, которые бегут из разных стран. Более 90 процентов тех, кто нелегально пересекает польскую границу, — это люди с российскими визами», — сказал политик.

По его словам, были обнаружены места скопления на территории России организованных групп мигрантов, однако никаких доказательств глава польского правительства не предоставил.

Ранее Туск анонсировал новые планы Варшавы по укреплению восточной границы страны, дабы сделать ее «непроходимой для потенциального противника». Речь идет о строительстве укреплений и модернизации уже имеющихся объектов, план получил название «Восточный щит».

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      Семен Александров
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