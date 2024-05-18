Польша заявила о планах фортификации границ с Россией и Белоруссией

Премьер Туск анонсировал проект по укреплению границы Польши на востоке

Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал новые планы Варшавы по укреплению восточной границы страны, дабы сделать ее «непроходимой для потенциального противника». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приняли решение инвестировать в нашу безопасность, прежде всего в безопасную границу на востоке, 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов — Примечание "Ленты.ру"). Мы начинаем грандиозный проект строительства безопасной границы, эти 10 миллиардов злотых мы уже выделили, эти работы мы уже начали», — заявил премьер о новом большом проекте по фортификации границы с Россией и Белоруссией.

Отмечается, что речь идет о строительстве укреплений и модернизации уже имеющихся объектов, план получил название «Восточный щит».

О начале работ стало известно 11 мая.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что польские и литовские границы с Россией необходимо укрепить минными полями. Такие же меры он предложил принять в отношении границы с Белоруссией. «Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений, и скрывать это не надо», — подчеркнул он.