Польша заявила о начале строительства на границе с Украиной и Белоруссией

Премьер Туск: Польша начала работы по фортификации восточной границы

Польша начала работы по строительству фортификационных сооружений и укреплению границы с Белоруссией и Украиной. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск, сообщает ТАСС.

«Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией [на границе], речь идет о фортификации во многих измерениях. Мы будем информировать общественность», — пообещал польский политик, также призвав власти Евросоюза к помощи с финансированием строительных работ, ведь «речь идет о безопасности внешней границы ЕС».

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что польские и литовские границы с Россией необходимо укрепить минными полями. Такие же меры он предложил принять в отношении границы с Белоруссией. «Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений, и скрывать это не надо», — подчеркнул он.