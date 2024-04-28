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22:08, 28 апреля 2024Мир

В Польше предложили разместить минные поля на границе с Россией

Генерал Скшипчак: Польше и Литве нужно разместить минные поля на границе с РФ

Фото: Viktoriia Lakezina / Reuters

Польские и литовские границы с Россией необходимо укрепить минными полями. Такое заявление сделал бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в разговоре с порталом Delfi.

Такие же меры он предложил принять в отношении границы с Белоруссией. «Я убежден, что и Литва, и Польша должны начать строительство мощных укреплений, и скрывать это не надо», — подчеркнул генерал. Скшипчак добавил, что в военное время начать строительство может быть уже слишком поздно. При этом он высказал мнение, что в настоящее время угрозы полномасштабной войны в Европе нет.

Ранее генерал польской армии Марек Соколовский заявил, что польские вертолетчики без колебаний применят оружие на границе с Белоруссией. Он также добавил, что на границу с Белоруссией перевели боевые вертолеты. В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Новиков отметил, что напряжение на польско-белорусской границе нагнетается искусственно и носит политический характер.

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      Марина Совина
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