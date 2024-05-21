Продюсер «Пиратов Карибского моря» раскрыл судьбу спин-оффа с Марго Робби

Брукхаймер: Disney хочет снять спин-офф «Пиратов Карибского моря» с Марго Робби

Американский кинопродюсер и один из создателей франшизы «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер высказался о судьбе спин-оффа с актрисой Марго Робби в главной роли. Его цитирует Variety.

Летом 2020 года сообщалось, что компания Disney находится на ранней стадии разработки двух фильмов франшизы. «Это два разных фильма. Мы надеемся снять их оба, и я думаю, что [представители] Disney согласны с тем, что они действительно хотят снять фильм о Марго», — сказал он, комментируя заявления актрисы, которые она сделала в 2022 году.

Ранее Марго Робби сказала в интервью Vanity Fair, что Disney отказалась выпускать спин-офф с преимущественно женскими персонажами.