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19:37, 21 мая 2024Мир

Путин подписал указ о награждении послов России в Израиле и Египте

Путин наградил послов в Израиле и Египте Викторова и Борисенко орденами Почета

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте Георгия Борисенко орденами Почета. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно указу, дипломаты награждены «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».

10 мая Путин наградил депутата парламента Молдавии Марину Таубер орденом Дружбы.

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