Путин подписал указ о награждении послов России в Израиле и Египте
Путин наградил послов в Израиле и Египте Викторова и Борисенко орденами Почета
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посла в Израиле Анатолия Викторова и посла в Египте Георгия Борисенко орденами Почета. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно указу, дипломаты награждены «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу».
10 мая Путин наградил депутата парламента Молдавии Марину Таубер орденом Дружбы.