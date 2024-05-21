Путин позвонил президенту Узбекистана и обсудил предстоящий визит в республику
Путин обсудил с главой Узбекистана Мирзиеевым предстоящий визит в республику
Президент России Владимир Путин позвонил главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву и обсудил с ним предстоящий визит в республику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что главы государств также обсудили недавний визит Путина в Китай.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 8 мая Путин провел переговоры с Мирзиеевым.