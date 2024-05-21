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13:47, 21 мая 2024Бывший СССР

Путин позвонил президенту Узбекистана и обсудил предстоящий визит в республику

Путин обсудил с главой Узбекистана Мирзиеевым предстоящий визит в республику

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин позвонил главе Узбекистана Шавкату Мирзиееву и обсудил с ним предстоящий визит в республику. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсужден ход подготовки предстоящего государственного визита президента Российской Федерации в Республику Узбекистан. В этом контексте затронут ряд практических вопросов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главы государств также обсудили недавний визит Путина в Китай.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что 8 мая Путин провел переговоры с Мирзиеевым.

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      Глеб Палехов
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