Раскрыта средняя зарплата российских актеров

Зарплата российских актеров составила до двух миллионов рублей в месяц

Средняя зарплата российских актеров составила от 100 тысяч до 2 миллионов рублей в месяц. Данные исследования раскрыли «Кинопоиск» и Московская школа кино, которые провели исследования среди 130 профессионалов.

Кроме того, стало известно, что операторы получают от 500 тысяч до 1,2 миллиона, художники-постановщики от 400 до 800 тысяч, режиссеры монтажа — от 250 до 400 тысяч, сценаристы — 300 тысяч, продюсеры — от 150 до 600 тысяч, звукорежиссеры — от 150 до 300 тысяч, режиссеры — от 100 до 350 тысяч. Специалисты по визуальным эффектам в среднем зарабатывают от 80 до 230 тысяч, а композиторы — от 30 до 500 тысяч.

Участники исследования заявили, что размер гонорара в киноиндустрии зависит от портфолио и профессиональной репутации. Среди специфических актерских навыков отмечены медийность, работа агента, нетворкинг и востребованность типажа. Сценаристы упоминали о важности умения вести переговоры с заказчиками. Чаще всего респонденты отмечали недостаток квалифицированных специалистов в их сфере, при этом сложность в запуске карьеры и поиске постоянной занятости для начинающих специалистов.

Ранее актриса из франшизы «Гарри Поттер» рассказала о низких зарплатах на съемках проекта.