Расправившегося с пенсионеркой мужчину арестовали через 35 лет

People: убившего пенсионерку в 1989 году мужчину арестовали в США

В США арестовали мужчину, который расправился с пенсионеркой в 1989 году. Об этом пишет People.

65-летнего Майкла Брайша из штата Огайо арестовали в связи с делом 78-летней Роуз Хнат, которое оставалось нераскрытым более 35 лет. Неизвестный расправился с пожилой женщиной в январе 1989-го. Орудием преступления стал нож. Кроме того, предварительно женщина была сильно избита.

Хотя дело последовательно вели несколько прокуроров, выйти на подозреваемого удалось только недавно. Как рассказал окружной прокурор, для поимки Брайша использовались образцы ДНК, собранные на месте преступления, а также технологии анализа, «которые были недоступны в XX веке».

Брайш, которому на момент совершения преступления было 30 лет, жил неподалеку от Хнат в колонии-поселении. Он отбывал срок за побег и хранение наркотиков. Позже его судили за кражи.

В данный момент Брайш находится под стражей. Первое заседание по его делу назначено на 21 мая. Родные Хнат заявили, что с удовлетворением и облегчением встретили новость об аресте преступника.

Ранее сообщалось, что в США арестовали преступника, который расправился с молодой женщиной в штате Вашингтон в 1984 году. Злоумышленника удалось задержать благодаря ДНК-тесту.