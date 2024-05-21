Россиян пообещали обезопасить от Киева во время отдыха в Краснодарском крае

Депутат Госдумы Волоцков: Россия обезопасит туристов в Краснодарском крае

Российских туристов пообещали обезопасить от атак Киева во время отдыха летом в Краснодарском крае. С таким заявлением выступил член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков в беседе с Ura.ru.

Депутат заверил, что реальных причин для срыва туристического сезона в указанном регионе нет. При этом Волоцков подтвердил, что власти Украины пытаются информационно повлиять на россиян, но их намерения оказываются неэффективными, успокоил он соотечественников.

По словам Волоцкова, курорты Краснодарского края находятся под защитой систем ПВО. Он вспомнил, что за 2023 год, несмотря на проведение СВО, Краснодарский край принял более 18 миллионов туристов. По предположению депутата, в 2024 году отдыхающих в регионе будет еще больше.

Ранее стало известно, что спрос россиян на отдых в Крыму в летнем сезоне 2024 повысился: объемы бронирования выросли на 50 процентов по сравнению с июнем-августом 2023-го. Туристы активно бронируют отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, а также санатории с лечебными программами.