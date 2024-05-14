Россияне заинтересовались отдыхом в пятизвездочных отелях Крыма

Глава Крыма Аксенов: спрос россиян на летний отдых на полуострове повысился

Спрос россиян на отдых в Крыму в летнем сезоне 2024 повысился: объемы бронирования выросли на 50 процентов по сравнению с июнем-августом 2023-го. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

По словам чиновника, туристы активно бронируют отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, а также санатории с лечебными программами.

Председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталия Стамбульникова в беседе с порталом TourDom отметила, что туристы заинтересовались отдыхом в четырех- и пятизвездочных отелях Крыма. Она пояснила, что таких гостиниц на полуострове мало, поэтому конкуренция между ними высокая.

«Сейчас можно сказать, что активность туристов действительно выросла, в основном это касается "звездных" объектов. В малых гостевых домах особенного всплеска нет, но тоже потихоньку объемы бронирований растут», — добавила Стамбульникова.

В конце апреля в Ассоциации туроператоров России заявили, что спрос российских туристов на отдых в Крыму на майские праздники вырос в два раза. Полуостров остается самым бюджетным направлением на Черном море.