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15:38, 21 мая 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от употребления хлеба с тремя блюдами

Диетолог Мещерякова: хлеб с мясом вызывает тяжесть и дискомфорт в желудке

Фото: Unsplash

Хлеб лучше не есть с мясом, рыбой и птицей, поскольку такое сочетание вызывает тяжесть и дискомфорт в желудке. Об этом предупредила врач-диетолог и эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова в беседе с «Известиями».

Специалистка объяснила, что для усвоения белковых продуктов, к которым и относятся блюда из мяса, рыбы и птица, нужна клетчатка, которой в хлебе из белой муки нет. Поэтому после такого сочетания часто появляется неприятное ощущение. Также Мещерякова предостерегла от употребления выпечки с молоком. По ее словам, молочные продукты лучше не сочетать с другими ингредиентами, а употреблять как самостоятельный перекус.

При этом диетолог подчеркнула, что хлеб, вопреки популярному убеждению, не является вредным продуктом, и заверила, что от него не стоит отказываться при похудении. Для здорового питания она посоветовала выбирать хлебобулочные изделия из муки грубого помола, цельнозерновой муки или дробленого зерна. По ее словам, в такой выпечке содержатся клетчатка, витамины группы B, Е, С, а также магний, селен, цинк, железо, медь и кремний.

Изделия из цельнозерновой пшеничной, ржаной муки допускаются в количестве 100–150 граммов или два-три кусочка в день в утреннее и дневное время

Татьяна Мещеряковаврач-диетолог

По мнению Мещеряковой, хлеб идеально сочетается с овощными гарнирами, салатами из отварных, свежих или запеченных овощей. Также допустимо есть хлебобулочные изделия с паштетами, маслами и соусами. Такие варианты дают ощущение сытости и обогащают рацион полезными веществами, заключила эксперт.

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      Екатерина Улитина
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