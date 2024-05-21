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08:02, 21 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам дали три совета для эффективного похудения

Диетолог Чехонина заявила, что голодание не поможет похудеть

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

Диетолог Юлия Чехонина и главврач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дали три совета, которые помогут эффективно похудеть. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на платформе «Смотрим».

Чехонина заявила, что голодание, вопреки распространенному представлению, не поможет снизить вес. По ее словам, когда человек начинает мало есть, его организм начинает запасать питательные вещества, а метаболизм замедляется. Когда диета заканчивается, объяснила диетолог, потерянные килограммы быстро возвращаются. Шаповаленко добавила, что при голодании человек ограничивает себя в полезных веществах.

Чтобы этого не происходило, специалисты посоветовали не ограничивать себя в питании, а сделать свой рацион более сбалансированным. Так, например, чебурек врачи предложили заменить на бутерброд из цельнозернового хлеба с грудинкой и салатом.

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Также Шаповаленко рассказала, что желающим избавиться от лишних килограммов не стоит усиленно тренироваться без подготовки. Сильные физические нагрузки могут привести к травматизации, предупредила она.

При похудении также помогут лимфодренажные напитки и массаж, добавила Чехонина. По ее словам, с их помощью из организма уйдет лишняя вода. Таким образом человек может потерять до трех-пяти килограммов.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин развеял миф о продукте для похудения. Он отметил, что зеленый кофе не поможет избавиться от лишних килограммов.

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      Мария Большакова
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