Россиянам развеяли миф об одном продукте для похудения

Врач Агапкин заявил, что зеленый кофе не помогает похудеть

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что зеленый кофе, вопреки представлениям, не эффективен при похудении. Выпуск программы, в котором специалист развеял миф об этом продукте, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин объяснил, что раньше существовало представление о том, что зеленый кофе стимулирует расщепление жиров благодаря содержащимся в нем веществам. Специалист подчеркнул, что влияние этого продукта в подобном процессе незначительно. Он уточнил, что из-за употребления зеленого кофе может расщепиться только два грамма жира в день.

«Можно говорить, что этого влияния нет. Поэтому нет смысла тратить деньги», — заключил Агапкин.

Ранее Агапкин развеял миф о пользе одной процедуры для похудения. По его словам, лимфодренажный массаж не помогает снизить вес. Врач добавил, что он может помочь убрать лишнюю жидкость из организма, но при этом не повлияет на снижение количества жировой массы.

