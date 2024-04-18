Врач развеял миф о пользе распространенного метода похудения

Врач Агапкин заявил, что лимфодренажный массаж не помогает похудеть

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что лимфодренажный массаж не помогает похудеть. Выпуск передачи, в котором медик развеял миф о пользе распространенного метода похудения, доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин назвал широко распространенным заблуждением мнение о том, что лимфодренажный массаж помогает похудеть. «Оно в основном связано с тем, что после лимфодренажного массажа уменьшается количество жидкости в тканях», — объяснил специалист.

Медик также отметил, что очень часто недобросовестные массажисты измеряют обхват ноги до массажа и после говорят клиентам, что они похудели. «На самом деле просто ушла вода, она как ушла, так и вернется обратно, стоит попить водички. К сожалению, с похудением, то есть со снижением жировой массы тела, это не связано», — подчеркнул врач.

Ранее врачи Елена Малышева, Андрей Продеус, Герман Гандельман и Михаил Коновалов предупредили об опасности популярного способа похудеть. Они заявили, что из-за голодания нарушается работа сердца, возникают проблемы с обменов веществ и появляется ожирение печени.