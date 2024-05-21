Россиянам назвали лучшие методы борьбы с сорняками на даче

Депутат Чаплин: избавиться от сорняков помогут прополка и мульчирование

В начале июня на дачном участке важно уделить внимание действиям, направленным на борьбу с сорняками. Лучшие методы избавления от них назвал глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с News.ru.

Парламентарий напомнил, что сорняки могут нанести значительный ущерб урожайности, поскольку они забирают питательные вещества у овощей и декоративных растений. «Регулярное прополка и мульчирование (покрытие почвы органическими (опилки, торф, песок, скошенная трава) или неорганическими материалами (пленка, агроткань) для защиты и улучшения ее свойств — прим. "Ленты.ру") помогут нам справиться с этой проблемой», — поделился информацией он.

Днем ранее Чаплин перечислил дачные растения, которые не требуют особого ухода и дают хороший урожай. В этот список вошли кабачок, морковь, крыжовник и ревень.