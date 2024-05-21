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20:32, 21 мая 2024Забота о себе

Россиянам рассказали о последствиях сочетания шашлыка с майонезом

Диетолог Кабанов заявил, что майонез не сделает шашлык вреднее

Фото: Victoria Shes / Unsplash

Любое употребление шашлыка вредно и добавление к жаренному на углях мясу не сделает его вреднее, уверен диетолог-консультант Алексей Кабанов. О последствиях сочетания этого блюда с майонезом он рассказал в беседе с aif.ru.

Он заявил, что шашлык — это мясо, изобилующее повышающими риск развития сердечно-сосудистых заболеваний насыщенными жирами. «Соус тут уже не играет критической роли, так как шашлык и так уже вреден. Майонез или кетчуп критично не увеличат этот вред», — сказал Кабанов. Он добавил, что с точки зрения ингредиентов в майонезе ничего вредного нет, если в нем не содержатся консерванты и вкусовые добавки, однако не стоит перебирать с его объемами.

Чтобы шашлык с майонезом не навредил, продолжил врач, нужно соблюдать адекватные размеры порции: есть не больше одного шампура шашлыка из наименее жирного мяса — курицы или индейки — и добавлять не больше 30 граммов соуса к нему, будь то майонез, кетчуп или другие соусы на их основе. «Чтобы снизить негативное влияние шашлыка на наш организм, следует сочетать мясо с овощами, зеленью, пряностями, гарнирами из сложных углеводов. Чем больше клетчатки мы съедим вместе с мясом, тем проще нашему желудку и кишечнику будет справиться с перевариванием мяса», — отметил Кабанов, подчеркнув, что поэтому в грузинской и других кавказских традициях принято подавать шашлыки с зеленью и свежими овощами.

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