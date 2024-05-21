Россиян научили готовить полезную окрошку

Нутрициолог Попкова призвала добавлять в окрошку репу и дайкон

Помимо привычных редиса, огурцов и картофеля в окрошку можно добавлять богатые витаминами репу, дайкон, редьку, посоветовала нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова. Готовить полезную окрошку она научила россиян в комментарии для «Ленты.ру».

Окрошка содержит множество ингредиентов и за счет обилия овощей и зелени богата витаминами, минералами и полезной клетчаткой, объяснила Попкова. Она призвала разнообразить привычную рецептуру с помощью еще большего количества овощей и корнеплодов, например, репы и дайкона.

Также, продолжила нутрициолог, для приготовления полезной окрошки зелень должна быть только свежей. В качестве мясного наполнителя вместо полуфабрикатов, таких как бекон, колбаса и сосиски, лучше использовать отварное мясо постных сортов.

Не менее вкусной получится окрошка с куриной грудкой или говяжьим языком. Картофель лучше всего отварить в мундире — так овощ не потеряет ценный для организма калий Ирина Попкова нутрициолог

В качестве основы Попкова предложила использовать несладкий домашний квас или кефир — эти напитки помогают пищеварению. Заправить окрошку можно сметаной, горчицей и даже майонезом. «Главное не перестараться: на одну порцию (200-350 граммов) рекомендуется не более 10 граммов заправки. Окрошку лучше есть охлажденной, так ее вкус раскрывается наиболее полно», — заявила нутрициолог.

Ранее Ирина Попкова рекомендовала россиянам, придерживающимся принципов ЗОЖ, готовить шашлык из мяса птицы и домашнего маринада. Она обратила внимание, что для полезного продукта важен и процесс приготовления.