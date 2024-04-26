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13:45, 26 апреля 2024Забота о себе

Россиянам назвали способы приготовить полезный шашлык

Нутрициолог Попкова призвала готовить шашлык из мяса птицы

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Нутрициолог, wellness-эксперт Biogena Ирина Попкова призвала россиян, придерживающихся принципов ЗОЖ, готовить шашлык из мяса птицы и домашнего маринада. Способ сделать жареное мясо полезным она назвала «Ленте.ру».

Попкова отметила, что ведущим здоровый образ жизни и следящим за весом людям необязательно отказываться от шашлыков. Главное — использовать полезные ингредиенты. Так, нутрициолог призвала использовать не жирную свинину, а более диетическое мясо птицы — курицы или индейки. Главное — предварительно снять шкурку. Также можно приготовить креветки, шампиньоны или стейк из семги на гриле.

Маринад лучше сделать самостоятельно. Для ЗОЖ-шашлыка отлично подойдет цитрусовый маринад, например, приготовленный из сока апельсинов. Цитрусовые смягчают волокна белка — это облегчает переваривание мяса. Также для основы маринада можно использовать кефир с добавлением специй и пряностей

Ирина Попкованутрициолог

Специалистка обратила внимание на то, что для полезного продукта важен и процесс приготовления. Не стоит допускать обугливания шашлыка: при горении образуются вредные для здоровья канцерогены. А употребление плохо прожаренного мяса может стать причиной возникновения пищевых инфекций и отравлений, предупредила Попкова.

Шашлык лучше всего сочетать с овощами и зеленью. Обилие клетчатки помогает лучше усваиваться мясу и способствует нормализации пищеварения

Нутрициолог также призвала не переедать, отметив, что порция шашлыка для взрослого человека не должна превышать 150-250 граммов. Также Попкова настоятельно рекомендовала не увлекаться алкогольными напитками, которые часто всего оказываются на столе рядом с мясными блюдами.

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      Вера Владзиевская
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