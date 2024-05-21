Россияне впервые стали закладывать дорогие автомобили

CarMoney: средняя стоимость заложенных машин в РФ впервые превысила 1 млн рублей

По итогам первого квартала 2024 года средняя стоимость автомобилей, передаваемых в обеспечение по автозаймам в России, впервые превысила отметку в 1 миллион рублей. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на статистические данные аналитиков финтех-сервиса CarMoney.

В январе-марте показатель составил 1,012 миллиона рублей. В годовом выражении средняя стоимость заложенных в стране автомобилей увеличилась на 13,5 процента, а в сравнении с первым кварталом 2022-го — на 30,7 процента, уточнили эксперты.

Коммерческий директор CarMoney Татьяна Благовещенская связала подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин она отнесла общее удорожание автомобилей на вторичном рынке и рост качества автозалогов в портфелях компаний, работающих в этом сегменте.

Кроме того, добавила она, за последнее время среди заемщиков выросла доля клиентов с высокими доходами и предпринимателей. Представители обеих категорий готовы закладывать в обеспечение по автозаймам более дорогие автомобили. Это объясняется тем, что под такой залог легче получить кредит на продолжительный период времени с меньшей процентной ставкой.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir сообщила о двукратном росте доли займов россиян на обслуживание автомобилей. По итогам первых четырех месяцев 2024 года доля кредитов на ремонт и страховку транспортных средств в стране выросла до 9,9 процента против 5 процентов в январе-апреле 2023-го. Аналитики объяснили подобную динамику в том числе удорожанием расходных материалов и бензина.