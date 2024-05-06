Россияне бросились занимать на автомобили

Webbankir: доля займов россиян на обслуживание автомобиля выросла вдвое

Доля займов россиян на ремонт, обслуживание автомобиля и страховку выросла с 5 процентов в январе-апреле 2023 года до 9,9 процента в аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Аналитики объяснили такую динамику двукратным ростом продажи автомобилей по сравнению с предыдущими годами. «То есть автолюбителей в стране становится больше, при этом содержание транспортных средств дорожает, начиная от расходных материалов и бензина, заканчивая автостраховками», — отметили специалисты.

При этом как в первые четыре месяца 2024 года, так и год назад, россияне чаще всего брали займы на повседневные бытовые расходы (36,5 процента от общего числа выданных займов). В начале 2023 года этот показатель достигал 42,7 процента.

На втором месте — займы на крупные покупки, включая смартфоны, ноутбуки, бытовую технику и мебель (рост с 12,7 до 14,7 процента за год). Это изменение также говорит о восстановлении платежеспособного спроса в стран. Также у россиян популярны займы на ремонт недвижимости (14,3 процента), здоровье и медицину (7,1 процента), подарки и праздники (5,7 процента), рефинансирование, погашение долгов (4,2 процента) и образование (3,6 процента). Доля по этим категориям в 2024 году сильно не менялась.

Исследование проводили в апреле 2024 года на основе более 100 тысяч займов, выданных в России с января по апрель 2024 года, а также за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что в апреле 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом снижалась третий месяц подряд. Сильнее всего упала цена Range Rover Velar (минус 4 процента, до 5,1 миллиона рублей) и Range Rover 3-го поколения (минус 3,5 процента, 2,3 миллиона рублей).