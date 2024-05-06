Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:35, 6 мая 2024Экономика

Россияне бросились занимать на автомобили

Webbankir: доля займов россиян на обслуживание автомобиля выросла вдвое

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Доля займов россиян на ремонт, обслуживание автомобиля и страховку выросла с 5 процентов в январе-апреле 2023 года до 9,9 процента в аналогичный период 2024-го. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Аналитики объяснили такую динамику двукратным ростом продажи автомобилей по сравнению с предыдущими годами. «То есть автолюбителей в стране становится больше, при этом содержание транспортных средств дорожает, начиная от расходных материалов и бензина, заканчивая автостраховками», — отметили специалисты.

При этом как в первые четыре месяца 2024 года, так и год назад, россияне чаще всего брали займы на повседневные бытовые расходы (36,5 процента от общего числа выданных займов). В начале 2023 года этот показатель достигал 42,7 процента.

Материалы по теме:
В мире стремительно дешевеет жилье. Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
В мире стремительно дешевеет жилье.Ждать ли россиянам падения цен на квартиры?
9 апреля 2024
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию. Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
Китай начал тратить миллиарды долларов на экологию.Что заставило страну стать лидером в борьбе с изменением климата?
18 апреля 2024

На втором месте — займы на крупные покупки, включая смартфоны, ноутбуки, бытовую технику и мебель (рост с 12,7 до 14,7 процента за год). Это изменение также говорит о восстановлении платежеспособного спроса в стран. Также у россиян популярны займы на ремонт недвижимости (14,3 процента), здоровье и медицину (7,1 процента), подарки и праздники (5,7 процента), рефинансирование, погашение долгов (4,2 процента) и образование (3,6 процента). Доля по этим категориям в 2024 году сильно не менялась.

Исследование проводили в апреле 2024 года на основе более 100 тысяч займов, выданных в России с января по апрель 2024 года, а также за аналогичный период прошлого года.

Ранее стало известно, что в апреле 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом снижалась третий месяц подряд. Сильнее всего упала цена Range Rover Velar (минус 4 процента, до 5,1 миллиона рублей) и Range Rover 3-го поколения (минус 3,5 процента, 2,3 миллиона рублей).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Вздрогнуло все вокруг». Россия применила на Украине бомбу с «эффектом землетрясения»

      У десятков пассажиров рейса в Европу во время полета внезапно началась рвота

      Россиянам отсоветовали вкладываться в новостройки

      Пожарный раскрыл детали операции по спасению людей из горящего «Крокуса»

      ХАМАС заявило о готовности к переговорам с Израилем

      Тарасова одной фразой ответила на слова Вяльбе о грядущем крахе США

      Домработница унаследовала 374 миллиона рублей от начальницы

      Володин назвал способ иноагентам участвовать в выборах после запрета

      В Евросоюзе ответили на приглашение на инаугурацию Путина

      Москвичам пообещали снег на праздниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше