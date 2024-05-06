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12:43, 6 мая 2024Экономика

Названы самые подешевевшие автомобили в России

«Авто.ру Оценка»: самым подешевевшим автомобилем в России стал Chery Arrizo 8

Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

В апреле средняя стоимость автомобиля с пробегом снизилась третий месяц подряд, а цена новой машины — выросла. Самые подешевевшие автомобили назвали аналитики сервиса «Авто.ру Оценка», их данные приводит Autonews.

По итогам второго месяца весны средняя стоимость нового автомобиля в России выросла на 2,5 процента, до 3,63 миллиона рублей. Сильнее всего подешевел Chery Arrizo 8 — стоимость модели китайского бренда опустилась на 9,1 процента. Также стали дешевле Voyah Free (минус 8,5 процента, 6,3 миллиона рублей), Hongqi HS5 (минус 7 процентов; 4,6 миллиона рублей), а также Москвич 3 (минус 4,4 процента, 2 миллиона рублей).

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Средняя стоимость подержанных машин также уменьшилась до 2,07 миллиона рублей (минус 2 процента). Сильнее всего упала цена Range Rover Velar (минус 4 процента, до 5,1 миллиона рублей) и Range Rover 3-го поколения (минус 3,5 процента, 2,3 миллиона рублей). Подешевел также премиальный седан BMW 7er 2019–2022 годов выпуска (минус 3 процента, до 8 миллионов рублей). В бюджетном сегменте сильнее всего снизились цены Skoda Yeti первого поколения (минус 3,4 процента; 967 тысяч рублей), УАЗ Patriot (минус 3 процента; 1,45 миллиона рублей) и Lada Largus (минус 2,3 процента; 985 тысяч рублей).

По данным «Автостата» в апреле 2024 года продажи новых автомобилей в России сократились на 6,5 процента в сравнении с мартом. При этом в конце первого квартала показатели оказались рекордными с мая 2021-го, и составили 137 тысяч единиц. Несмотря на снижение в месячном выражении, годовой прирост составил 81,2 процента. Лидером спроса среди всех марок автомобилей на российском рынке стала Lada (плюс 67,2 процента, до 42,3 тысячи штук). Среди иномарок лучший результат продемонстрировал китайский Haval (рост продаж в 2,1 раза, до 14,6 тысячи).

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      Вячеслав Агапов
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