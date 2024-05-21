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14:05, 21 мая 2024Силовые структуры

Россиянину дали 14 лет за сексуальное насилие над двумя маленькими девочками

В Удмуртии осудили на 14 лет мужчину за сексуальное насилие над двумя девочками

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Удмуртии суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося 10-летней и 11-летней девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») УК РФ. Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Подробности дела не раскрываются, его рассмотрение проходило на закрытом судебном заседании.

Ранее стало известно, что Нагатинский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в изнасиловании 15-летней девушки в квартире на юге столицы.

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      Екатерина Кашурникова
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