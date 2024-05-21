Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:14, 21 мая 2024Наука и техника

Российские военные применили «Лягушку» в зоне СВО

«Известия»: российские военные применили наземный дрон «Лягушка» в зоне СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Центральной группировки российских войск применили наземный дрон «Лягушка» для уничтожения опорного пункта противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия».

«Лягушкой» управляют как обычным FPV-дроном. Оператору изделия необходимо знать местность и пройти тренировку перед работой с аппаратом. Наземный дрон не такой маневренный, как беспилотные летательные аппараты, а скорость движения «Лягушки» составляет 20 километров в час. При этом наземный беспилотник может нести до 30 килограммов взрывчатки.

«[Квадрокоптер] Mavic нужен, чтобы корректировать. Если едешь на дальнее расстояние, приходится с Mavic корректировать — правильно, неправильно я еду», — рассказал военнослужащий группировки с позывным Филин.

Отмечается, что изначально дальность действия аппарата составляла 400 метров, но позже бойцы создали собственные антенны, которые позволяют аппарату проехать 3-4 километра. Наземные беспилотники можно использовать не только в качестве камикадзе, но и для перевозки грузов.

Ранее в мае появился ролик, демонстрирующий применение робототехнического комплекса для поражения позиций Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      В Думе предложили списывать кредиты россиян на поврежденные из-за бомбежек вещи

      В Донецке избили полицейского и его жену

      Солистка «Винтаж» вспомнила о застрявших в горле во время концерта конфетти

      В США заявили о разгроме ВСУ и конце конфликта на Украине

      Володин заступился за русского философа Ильина

      В России подорожал бензин после разрешения на экспорт

      Командир «Ахмата» заявил о расколе украинских элит

      На Западе заявили об уничтожении украинской энергетики

      В российском городе супружеская пара обманывала желающих снять жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше