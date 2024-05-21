Российский депутат попал под обстрел в зоне СВО

Депутат из Башкирии попал под обстрел в зоне СВО, его прикрыл собой сослуживец

Депутат башкирского Курултая Алексей Локотченко попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Локотченко ушел на СВО несколько месяцев назад, где принял командование взводом. Возглавляемый им отряд попал под обстрел в районе Артемовска в Донецкой народной республике.

Депутату удалось выжить благодаря сослуживцу, который стоял на пути распространения взрывной волны. Самого мужчину, получившего множественные осколочные ранения, спасти не удалось. Локотченко, которого тоже посекло осколками, сейчас находится в военном госпитале.

В 2023 году под обстрел со стороны Украины попал депутат Госдумы Александр Бородай. Это, как в и случае с башкирским парламентарием, произошло в окрестностях Артемовска во время контрнаступления украинских войск.