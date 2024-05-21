Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:22, 21 мая 2024Россия

Российский депутат попал под обстрел в зоне СВО

Депутат из Башкирии попал под обстрел в зоне СВО, его прикрыл собой сослуживец

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутат башкирского Курултая Алексей Локотченко попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Локотченко ушел на СВО несколько месяцев назад, где принял командование взводом. Возглавляемый им отряд попал под обстрел в районе Артемовска в Донецкой народной республике.

Депутату удалось выжить благодаря сослуживцу, который стоял на пути распространения взрывной волны. Самого мужчину, получившего множественные осколочные ранения, спасти не удалось. Локотченко, которого тоже посекло осколками, сейчас находится в военном госпитале.

В 2023 году под обстрел со стороны Украины попал депутат Госдумы Александр Бородай. Это, как в и случае с башкирским парламентарием, произошло в окрестностях Артемовска во время контрнаступления украинских войск.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Власти Великобритании объявили «день позора» из-за скандала с ВИЧ. Пациентам годами переливали зараженную кровь

      Названа неожиданная причина образования камней в почках

      Сломавший ребра россиянину в участковом пункте полицейский получил срок

      88-летнюю блокадницу сбил электросамокат

      Россияне впервые стали закладывать дорогие автомобили

      Бывший «ангел» Victoria's Secret опубликовала фото топлес

      Дрон ВСУ взорвался на территории российского предприятия

      Птицы из Красной книги стали облетать Украину из-за военного конфликта

      Минобороны сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов

      В России оценили вертолет Раиси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше