Российский охотник принял человека за животное и выстрелил в него

В Тыве вынесли приговор охотнику, случайно застрелившему человека

В Тыве суд приговорил к 1,5 года исправительных работ охотника, случайно выстрелившего в человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Из его зарплаты будут удерживаться проценты в доход государства.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года в «Чинге Эзим» села Адыр-Кежиг Тоджинского района во время охоты мужчина принял потерпевшего за животное и выстрелил в него из нарезного ружья — карабина. Пострадавший не выжил.

Ранее стало известно, что в Вязниковском районе Владимирской области мужчина по ошибке выстрелил в наркомана во время охоты и избежал тюрьмы.