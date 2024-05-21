Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:42, 21 мая 2024Силовые структуры

Российский охотник принял человека за животное и выстрелил в него

В Тыве вынесли приговор охотнику, случайно застрелившему человека

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Тыве суд приговорил к 1,5 года исправительных работ охотника, случайно выстрелившего в человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Из его зарплаты будут удерживаться проценты в доход государства.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года в «Чинге Эзим» села Адыр-Кежиг Тоджинского района во время охоты мужчина принял потерпевшего за животное и выстрелил в него из нарезного ружья — карабина. Пострадавший не выжил.

Ранее стало известно, что в Вязниковском районе Владимирской области мужчина по ошибке выстрелил в наркомана во время охоты и избежал тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      «Прыгал в окопы к обычным рядовым». Сослуживцы арестованного генерала Попова не верят в обвинения против него

      В России назвали политизированными обвинения о недостаточной безопасности ЗАЭС

      Стало известно о передаче США Украине устревшего оружия

      В Москве произошел конфликт со стрельбой

      На Западе назвали условие для завершения сражения за Донбасс

      Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?

      В нескольких регионах России резко выросло число вакансий

      Врачи и медсестры вспомнили о самых грустных последних словах пациентов

      Портал между странами восстановили после выходки порномодели с голой грудью

      Фото до и после похудения весившего 100 килограммов пса появилось в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше