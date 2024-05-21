Российского боксера заподозрили в создании банды нападавших на людей подростков

Липецкого чемпиона по боксу разыскивают за создание банды, нападавшей на людей

Центр по борьбе с экстремизмом разыскивает чемпиона Липецкой области по боксу по подозрению в создании банды подростков, нападавшей на людей и вымогавшей у них деньги. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По его данным, 15-летний Амар публиковал в социальных сетях видеоролики с уличными драками и материалы, связанные с запрещенным в России экстремистским международным общественным движением «Арестантское уголовное единство» (АУЕ). Все эти материалы увидели сотрудники правоохранительных органов и начали поиск спортсмена.

Ранее в Кемерово полиция задержала участника банды криминального авторитета Ярослава Малиновского за нападение на двух мужчин. В отношении него возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ и отправили под стражу.