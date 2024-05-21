Российского пятиклассника задержали за рулем машины по пути в баню

В Бурятии полиция задержала 12-летнего подростка за рулем машины по пути в баню

В Бурятии в селе Эрхирик сотрудники полиции задержали 12-летнего подростка за рулем машины Toyota. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Автоинспекторы обратили внимание на машину, которой управлял подросток, во время патрулирования. Они остановили автомобиль и обнаружили в нем троих школьников. Сидевший на месте водителя юноша рассказал, что едет в баню, а сесть за руль ему разрешила мать.

35-летнюю женщину вызвали на место происшествиях. В отношении нее составили административный протокол за передачу прав управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей. Решается вопрос о привлечение матери к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Ранее сообщалось, что в Иркутске школьник прострелил сверстнику ногу из пистолета.