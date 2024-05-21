СБУ пришла с обысками в Государственную судебную администрацию Украины

СБУ проводит обыски в ГСА по делу о коррупционной деятельности

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вместе со следователями Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) пришли с обысками в Государственную судебную администрацию (ГСА). Об этом сообщает ГСА в своем Telegram-канале.

«Детективы НАБУ совместно со Службой безопасности Украины проводят обыски в помещениях ГСА», — сообщает ведомство.

Отмечается, что сотрудников ГСА подозревают в коррупционной деятельности и нарушении законов о проведениях тендеров.

Ведомство сообщает о нулевой толерантности к коррупции и заявляет, что будет всячески способствовать работе правоохранительных органов для привлечения виновных к ответственности.

ГСА Украины занимается организационным и финансовым обеспечением деятельности органов судебной власти, обеспечивает ведение Единого государственного реестра судебных решений и Реестра электронных адресов органов государственной власти.

Ранее на Украине арестовали бывшего главу департамента Министерства обороны Александра Лиева. Его обвиняют в хищении средств на военных закупках.