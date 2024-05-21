Джабаров: следующей ступенью карьеры Зеленского может стать трибунал Донбасса

Следующей ступенью карьеры Владимира Зеленского может стать народный трибунал Донбасса, заявил первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в Telegram.

По мнению российского политика, главе Украины придется ответить за преступления. «А следующей ступенью в его карьере может стать народный трибунал Донбасса, где рано или поздно ему придется отвечать перед украинским народом за содеянное», — подчеркнул сенатор.

20 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Политик занял пост 20 мая 2019 года.

Сегодня на Украине должны были привести к присяге нового главу государства. Однако в стране не было президентских выборов из-за военного положения.

