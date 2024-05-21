СК начал обыск у бывшего помощника экс-депутата Рашкина по делу Пономарева

СК проводит обыск у бывшего помощника экс-депутата Рашкина по делу Пономарева

Следователи проводят обыск в квартире Николая Степанова — бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, обыски проходят в рамках расследования уголовного дела Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Степанова подозревают в связях с ним.

В отношении Пономарева возбуждено уголовное дело из-за его связей со спецслужбами Украины. Ему вменяется ряд статей, среди которых статьи о госизмене и оправдании терроризма.