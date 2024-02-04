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20:09, 4 февраля 2024Россия

ФСБ подтвердила возбуждение дела против бывшего депутата Госдумы Пономарева

ФСБ подтвердила возбуждение дела о госизмене против экс-депутата Думы Пономарева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

ФСБ подтвердила, что против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и о госизмене. Об этом сообщается на сайте ФСБ.

По их данным, было задокументировано совершение Пономаревым преступлений, которые квалифицируются как государственная измена в форме перехода на сторону противника, а также призывах к террористической деятельности.

«На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Пономарева* возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 ("Государственная измена в форме перехода на сторону противника")», — говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что к беспорядкам в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года призывал Пономарев, который до этого неоднократно признавался в желании нанести ущерб России.

Илья Пономарев дважды — в 2007 и 2011 годах — избирался в Думу по спискам «Справедливой России». Депутат привлечен в качестве свидетеля к делу о массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. При этом начальник московского ОМОНа Дмитрий Дейниченко в суде назвал Пономарева организатором беспорядков. В 2014 году Пономарев бежал из России на Украину.

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