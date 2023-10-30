В МИД России назвали ключевой роль Киева в беспорядках в Махачкале

Захарова: киевский режим сыграл ключевую роль в беспорядках в Махачкале

Ключевую роль в беспорядках в аэропорту Махачкалы сыграл киевский режим. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«В реализации очередной деструктивной акции непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов», — сказала Захарова.

Она назвала оперативность и содержание заявлений Владимира Зеленского прямым свидетельством координации беспорядков Украиной.

Представитель МИД подчеркнула, что к беспорядкам также призывал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который ранее неоднократно заявлял о желании нанести ущерб России.

Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы ворвались сотни агрессивно настроенных жителей Дагестана. Поводом послужило прибытие самолета из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В результате беспорядков пострадали 20 человек.