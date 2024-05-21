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19:00, 21 мая 2024Из жизни

Череп 40-тонного существа нашли на пляже

На пляже в США нашли череп морского млекопитающего весом 40 тонн

Фото: Ted Shaffrey / AP

Череп гигантского млекопитающего был выброшен на берег американского штата Северная Каролина. Об этом пишет Daily Mirror.

Морской заповедник «Национальный берег Кейп-Хаттерас» поделился в социальных сетях фотографией необычной находки. Выяснилось, что кость с зазубренными краями представляет собой фрагмент полости черепа горбатого кита. Существо, которому она принадлежала, предположительно, весило 40 тонн и было 18 метров в длину.

Фрагмент кости шириной 91 сантиметр и высотой 61 сантиметр, которую нашли на пляже, забрали представители Службы национальных парков США. Ее планируют демонстрировать на образовательных экспозициях.

Организация также напомнила, что в США запрещено хранить кости и куски туш морских животных. Представители Службы национальных парков подчеркнули, что людям, посещающим пляжи Северной Каролины, не стоит забирать подобные останки.

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      Юлия Юткина
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