Череп 40-тонного существа нашли на пляже

На пляже в США нашли череп морского млекопитающего весом 40 тонн

Череп гигантского млекопитающего был выброшен на берег американского штата Северная Каролина. Об этом пишет Daily Mirror.

Морской заповедник «Национальный берег Кейп-Хаттерас» поделился в социальных сетях фотографией необычной находки. Выяснилось, что кость с зазубренными краями представляет собой фрагмент полости черепа горбатого кита. Существо, которому она принадлежала, предположительно, весило 40 тонн и было 18 метров в длину.

Фрагмент кости шириной 91 сантиметр и высотой 61 сантиметр, которую нашли на пляже, забрали представители Службы национальных парков США. Ее планируют демонстрировать на образовательных экспозициях.

Организация также напомнила, что в США запрещено хранить кости и куски туш морских животных. Представители Службы национальных парков подчеркнули, что людям, посещающим пляжи Северной Каролины, не стоит забирать подобные останки.

Ранее сообщалось, что косатки протаранили и потопили судно в Гибралтарском проливе. Находившиеся на борту моряки остались живы.