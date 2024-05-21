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16:20, 21 мая 2024Ценности

Собчак появилась в Каннах в колье в виде наручников за сотни тысяч рублей

Ксения Собчак появилась в Каннах в колье в виде наручников за 250 тысяч рублей
СюжетКаннский кинофестиваль

Фото: Cindy Ord / Getty Images

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак посетила Каннский кинофестиваль в колье в виде части наручников за сотни тысяч рублей. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя блогерша прошла по красной дорожке в указанном ювелирном изделии из серебра отечественного бренда Outlaw. Украшение было выполнено в форме кольца с прикрепленными к нему звеньями цепи и надписями на его внутренней части.

На официальном сайте марки указано, что стоимость данного ожерелья составляет 250 тысяч рублей.

Ранее в мае также сообщалось, что образ Ксении Собчак для Каннского кинофестиваля вызвал споры в сети. Она предстала на красной дорожке в белом костюме.

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      Карина Черных
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