Образ Ксении Собчак для Каннского кинофестиваля вызвал споры в сети

Образ журналистки и телеведущей Ксении Собчак для Каннского кинофестиваля в Париже, Франция, вызвал споры в сети. Соответствующие кадры и комментарии появились в ее Telegram-канале.

42-летняя знаменитость предстала на красной дорожке в белом костюме. Так, ее наряд состоял из пиджака свободного кроя с глубоким декольте и юбки в пол. Кроме того, ведущая примерила остроносые туфли, ожерелье с подвеской в виде наручников и солнцезащитные очки в оправе «кошачий глаз». В то же время она уложила волосы в ретроприческу и накрасила губы красной помадой.

Поклонники высказали свое мнение под снимками. «Мне не нравится, если честно, вы здесь выглядите старше своих лет», «Образ шикарен, и Ксения прекрасно выглядит», «Очень стильно», «По-моему, "колхоз на выезде": маникюр ужас (его просто нет), ногти разного цвета, еще и красный с белым лаком. Клатч отстой, как и пиджак, и туфли черные почему-то. Очки не в тему. В общем, только колье», «Красиво, но почему все время как с чужого плеча и на вырост?», «Пиджак сидит как мешок, грудь отсутствует, неэстетично!», «Ксения выглядит очень достойно, красиво и элегантно», — высказались юзеры.

Ранее в мае споры также вызвала внешность Ксении Собчак на видео с танцем.