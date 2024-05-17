Внешность Ксении Собчак на видео с танцем вызвала споры в сети

Внешность журналистки и телеведущей Ксении Собчак на видео с танцем вызвала споры в сети. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость предстала перед камерой в зеленой блузке без рукавов, украшенной бахромой. Также она примерила черную юбку ниже колена и остроносые туфли на высоких каблуках в тон. При этом звезда двигалась под музыку, в том числе поднимая руки.

Подписчики неоднозначно отнеслись к посту ведущей. «Вам с такими бицепсами противопоказана одежда без рукавов», «Не мешало бы трицепсы подкачать», «Руки вам не следует поднимать. Сало, желе...», «Обожаю ваши образы и стиль. Красотка!», «С возрастом все лучше», «Нравишься в любом виде!» — высказались пользователи сети.

В апреле Ксения Собчак также поделилась новыми фото, и фанаты уличили ее в фотошопе и прокомментировали снимки словами «как чупа-чупс на палочке».