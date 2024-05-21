Солдат изнасиловал туристку в Греции и подал на нее в суд

Солдат изнасиловал туристку на греческом острове Крит и подал на нее в суд за клевету. Об этом сообщает The Sun.

Уточняется, что 21-летний военнослужащий познакомился с 26-летней девушкой в баре и заманил ее на пляж. Там он изнасиловал новую знакомую, после чего последняя обратилась в полицию. Однако молодой человек отказался признавать обвинения, заявив, что туристка его оклеветала.

Обвиняемый подал иск против нее, в результате чего девушку тоже арестовали. В ближайшее время ожидается суд по делу об изнасиловании.

Ранее в Индии менеджер отеля изнасиловал туристку и сел в тюрьму на десять лет. Мужчина напал на 40-летнюю женщину, которая остановилась в гостинице, где он работал.