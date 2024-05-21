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10:22, 21 мая 2024Мир

США предоставят Грузии пакет помощи при условии отказа от антизападного курса

Politico: Грузия получит помощь от США при условии отказа от антизападного курса
Тбилиси

Тбилиси. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

США предоставят Грузии крупный пакет военной и экономической помощи при условии отказа страны от нынешнего антизападного курса. Об этом сообщает Politico.

Согласно условиям законопроекта, который будет представлен Конгрессу, США начнут переговоры с Тбилиси об открытии «надежного преференциального торгового режима» при условии соблюдения всех ключевых политических критериев. Наряду с улучшением доступа на американские рынки законопроект предусматривает либерализацию визового режима для граждан Грузии.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, Вашингтон разработает пакет военной поддержки для Грузии, включающий «предоставление техники для безопасности и обороны, идеально подходящей для территориальной защиты от российской агрессии, а также сопутствующее обучение, техническое обслуживание и элементы поддержки операций».

Однако, как отмечает издание, программа будет активирована только в том случае, если США поймут, что «Грузия продемонстрировала значительный и устойчивый прогресс в укреплении своей демократии, о чем будут свидетельствовать как минимум честные и свободные выборы и сбалансированная предвыборная среда».

Ранее американский Конгресс рассмотрел законопроект, подразумевающий введение санкции против грузинских политиков из-за закона об иноагентах. Уточняется, что представитель Республиканской партии Джо Уилсон представил законопроект 20 мая.

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      Виктория Кондратьева
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