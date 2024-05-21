Стало известно о ликвидации участника группировки «Кракен» в зоне СВО

Поддубный: в зоне СВО ликвидирован участник группировки «Кракен» Колесник

В зоне специальной военной операции (СВО) на территории Украины ликвидирован участник группировки «Кракен» (Организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Виталий Колесник. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram.

Как стало известно военкору, Колесник был ликвидирован под Волчанском. В составе тергруппировки мужчина вместе с братом Игорем Луговским «кошмарили» местных жителей в Харькове, занимаясь мародерством и грабежом под видом волонтерской деятельности.

«В ряды боевиков Колесник вступил имея подходящие для отряда отморозков уголовное прошлое и соответствующие навыки», — отметил Поддубный.

Ранее в зоне СВО был ликвидирован летчик Воздушных сил Украины Денис Василюк. Су-27 военного был сбит в ходе воздушного боя.