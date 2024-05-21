Стало известно возможное время начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

Euractiv: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в конце июня

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) могут начаться в конце июня 2024 года, однако странам объединения необходимо создать переговорную базу. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Несколько стран-членов ЕС призвали блок начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой к концу июня, однако для принятия решения остается несколько технических и политических препятствий», — утверждается в публикации.

По данным портала, для начала переговоров страны ЕС должны подписать официальную переговорную базу для этого процесса, предложенную Европейской комиссией в марте.

Согласно публикации, ряд стран объединения стремятся создать базу для переговоров именно к концу июня, так как в это время заканчивается председательство Бельгии в ЕС, место которой займет Венгрия. По данным портала, европейские дипломаты опасаются, что Будапешт может затормозить переговорный процесс о вступлении Украины в ЕС.

В декабре 2023 года на встрече в Брюсселе главы стран ЕС решили начать переговоры с Молдавией и Украиной о вступлении в объединение, однако точное время начала переговоров определено не было.