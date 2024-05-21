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10:19, 21 мая 2024Культура

Светлану Светличную экстренно госпитализировали из психиатрии

Светличную перевели из психиатрии в стационар из-за проблем с почками и легкими

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

84-летнюю заслуженную артистку РСФСР и звезду фильма «Бриллиантовая рука» Светлану Светличную экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным портала, актрису срочно перевели из психиатрической больницы, в которой она находилась в последнее время, в столичный стационар. Причиной госпитализации стали проблемы со здоровьем — у Светличной обнаружили патологию в легком и инфекцию в почках. Отмечается, что звезде советского кино предстоит длительное лечение.

В апреле этого года Светличная перестала есть и пить после перенесенного острого инфаркта миокарда. Сообщалось, что врачи кормили и поили ее, давая внутривенное питание в виде жидкого раствора через катетер, установленный в вену. За сутки она употребляла не менее полутора литров такой еды. Питаться сама актриса не могла из-за сильной слабости и пониженного давления.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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