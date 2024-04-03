Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:57, 3 апреля 2024Культура

Госпитализированная Светлана Светличная перестала есть и пить

Актриса Светлана Светличная перестала есть и пить, ей вводят питание внутривенно

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Госпитализированная заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная перестала есть и пить после перенесенного острого инфаркта миокарда, врачи вводят ей питание внутривенно. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По его информации, до 29 марта актриса находилась в реанимации, затем ее перевели в соматопсихиатрическое отделение для хирургических больных. Накануне 83-летнюю Светличную выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского, и теперь она будет находиться в психиатрическом отделении больницы имени Ганнушкина.

Материалы по теме:
«Рев, треск, бешеные аплодисменты» Как Станиславский сделал русский театр великим и покорил весь мир?
«Рев, треск, бешеные аплодисменты»Как Станиславский сделал русский театр великим и покорил весь мир?
14 марта 2024
Умер Александр Ширвиндт. Легендарного сатирика и актера любили миллионы россиян
Умер Александр Ширвиндт.Легендарного сатирика и актера любили миллионы россиян
15 марта 2024
«Сколько было этих сытых счастливчиков?» Дома, деликатесы и блат: как жила элита СССР в начале эпохи Сталина?
«Сколько было этих сытых счастливчиков?»Дома, деликатесы и блат: как жила элита СССР в начале эпохи Сталина?
Сегодня

Сейчас у Светличной обострились коронарный синдром, гипертоническая болезнь третьей стадии с поражением сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью. Ее будут кормить и поить через внутривенное питание в виде жидкого раствора через катетер, установленный в вену. За сутки она будет употреблять не менее полутора литров такой еды. Питаться сама актриса не может из-за сильной слабости и пониженного давления.

О госпитализации Светланы Светличной стало известно 27 марта. Сообщалось, что актриса внезапно почувствовала себя плохо дома и вызвала скорую, после чего ее доставили в реанимацию.

Позже невестка актрисы Ольга Ивашова сообщала, что жизни Светличной ничто не угрожает, она в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением врачей.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      США подали России сигнал за две недели до теракта в «Крокусе». Новая информация поставила под удар источники Вашингтона

      Малкин отметился дублем и передачей и принес «Питтсбургу» победу в матче НХЛ

      В Москве удивились сравнению Армении и Евросоюза

      Генпрокуратура запросила у США и Европы данные о расследовании терактов в России

      Петербурженка избила ремнем десятилетнюю дочь до полусмерти

      Общественного деятеля Скобова задержали за оправдание терроризма

      Россиянам дали советы для защиты банковских данных

      Пострадавшими при атаке беспилотников на Татарстан оказались граждане 9 стран

      Захарова рассказала о шведских наемниках на Украине

      В США заявили о банкротстве будущих поколений из-за помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше