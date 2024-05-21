Востоковед оценил военную угрозу для России со стороны Японии

Востоковед Стрельцов: Япония не представляет военную угрозу России

Отношения Москвы и Токио на нуле, но Япония не представляет военную угрозу для России, заявил заведующий кафедрой востоковедения МГИМО МИД России Дмитрий Стрельцов. Об этом пишет ТАСС.

Эксперт прокомментировал прекращение правительством России действия соглашения с Японией о сотрудничестве в целях ликвидации ядерного оружия, подлежащего сокращению в РФ. Специалист считает, что отношения Токио и Москвы находятся в самой низкой точке за всю послевоенную историю. По его словам, из-за этого ряд соглашений, подписанных в постбиполярный период, теряют силу.

При этом Стрельцов считает, что в военном плане со стороны Японии для РФ опасности нет. «Военное строительство в Японии последние годы осуществлялось с учетом именно угрозы со стороны Китая в первую очередь, а не со стороны России», — оценил он.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия может значительно усилить оборону границы с Японией в случае появления серьезной угрозы со стороны Токио.