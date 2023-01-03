В России назвали возможный ответ на военные угрозы Японии

Депутат Чепа допустил размещение Россией дополнительного вооружения на границе с Японией

Россия может значительно усилить оборону границы с Японией в случае появления серьезной угрозы со стороны Токио. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он рассказал о возможном ответе Москвы.

Для блокировки военных угроз со стороны Японии может быть использовано размещение оборонительных средств на территории вблизи Японии. Сегодняшние действия руководства Японии не способствуют продвижению подписания мирного договора Алексей Чепа депутат Госдумы

«Как отреагируют [страны Запада] — понятно. Сегодня большинство стран действуют под диктовку США, а их позиция нам абсолютно понятна», — сказал депутат.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что курс премьер-министра Японии Фумио Кисиды, нацеленный на отказ от мирного развития страны, вынуждает Москву принять ответные адекватные меры по блокировке военных угроз.

По его мнению, военные учения около границ России с участием партнеров Токио говорят о милитаризации Японии.

Дипломат также отметил, что диалог с Японией о заключении мирного договора невозможен из-за антироссийского курса страны. По его мнению, нельзя обсуждать подписание такого документа с государством, которое занимает «откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны».

После окончания Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Главным препятствием для этого остается вопрос принадлежности южных Курильских островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи. Их Токио называет своими северными территориями.