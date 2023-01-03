МИД России предупредил об ответе на военные угрозы со стороны Токио

Замглавы МИД РФ Руденко: курс Токио вынуждает принять ответные меры по блокировке угроз

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что курс премьер-министра Японии Фумио Кисиды, нацеленный на отказ от мирного развития страны, вынуждает Москву принять ответные адекватные меры по блокировке военных угроз. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Руденко обратил внимание, что проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением партнеров говорит о милитаризации Японии.

Дипломат напомнил, что Москва регулярно озвучивает свою позицию на этот счет. Он назвал такую активность Токио серьезным вызовом для безопасности России.

«Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять ответные адекватные меры в целях блокирования военных угроз России», — заключил замминистра.

Обновленная стратегия национальной безопасности Японии подразумевает новую характеристику России в данной сфере. Россия в ней расценивается как страна, «вызывающая серьезные опасения в сфере безопасности». При этом ряд политиков выразили мнение, что действия Москвы следует считать прямой «угрозой», а не «вызывающими опасения».