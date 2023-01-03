МИД России оценил возможность диалога по мирному доровору с Японией

МИД РФ: диалог с Японией по мирному договору невозможен из-за антироссийского курса Токио

Диалог с Японией по мирному договору невозможен из-за антироссийского курса Токио. Такое заявление в интервью ТАСС сделал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

Он назвал совершенно очевидным тот факт, что невозможно обсуждать подписание такого документа как мирный договор с государством, которое занимает «откровенно недружественные позиции и позволяет себе прямые угрозы в адрес нашей страны».

Дипломат подчеркнул, что Москва не наблюдает признаков отхода Токио от антироссийского курса или каких-либо попыток исправить ситуацию.

Отношения двух стран испортились на фоне специальной операции России на Украине. Япония осудила действия российских властей. В связи с этим Кремль отверг возможность обсуждения мирного договора с Японией. Это невозможно в условиях, когда Токио вводит против России санкции и оказывает военную помощь Украине, уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.